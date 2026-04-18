Se precipita avioneta con cinco ocupantes en Paraguay; se reporta un fallecido | VIDEO

Un percance aéreo se registró la tarde de este sábado en inmediaciones del Aeropuerto Guaraní, en la localidad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, dejando como saldo preliminar una persona fallecida.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 16:00 e involucró a una avioneta modelo C-402 que había despegado con destino a la capital. En la aeronave viajaban cinco personas, según confirmó el general de Brigada Édgar Leguizamón, comandante de la Primera Brigada Aérea.

Tras conocerse el hecho, unidades de bomberos acudieron rápidamente al lugar del siniestro para brindar asistencia a los ocupantes, mientras que equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

“Estamos movilizando a todo el personal de investigación de accidentes aeronáuticos, así como a efectivos de la Fuerza Aérea, en coordinación con la Dinac para el traslado al lugar del incidente”, informó Leguizamón en contacto con ABC.

Según datos extra oficiales hay un fallecido. Foto: Santa Rita Vision

Las autoridades iniciaron las tareas investigativas para determinar las causas del accidente, mientras se espera un informe oficial que confirme la identidad de las víctimas y el estado de los demás ocupantes.

El caso ha generado conmoción en la región y mantiene en alerta a los equipos de rescate y seguridad aérea.

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