Las imágenes que dejó la final: lágrimas, frustración y un Atlético devastado (video)

El Atlético de Madrid vivió una noche amarga en la final de la Copa del Rey, donde cayó en la tanda de penales (4-3) frente a la Real Sociedad tras empatar 2-2 en 120 minutos de juego.

Más allá del resultado, la imagen que marcó la jornada fue la desolación de varios futbolistas colchoneros, quienes no pudieron contener el llanto tras el pitazo final. La derrota dejó escenas de profundo impacto emocional sobre el césped del estadio La Cartuja, en Sevilla.

Uno de los más afectados fue Julián Álvarez, quien había sido clave al anotar el gol del empate durante el partido, pero falló su disparo en la tanda de penales. El delantero argentino terminó visiblemente afectado, al igual que su compatriota Giuliano Simeone, quien también rompió en llanto tras la derrota.

El capitán Koke protagonizó otra de las escenas más conmovedoras, al permanecer sobre el césped con lágrimas en el rostro, reflejando la frustración del equipo tras quedarse a las puertas del título.

El contraste fue evidente: mientras la Real Sociedad celebraba la consagración, los jugadores del Atlético mostraban gestos de tristeza, algunos cubriéndose el rostro y otros consolándose entre compañeros.

La derrota representa un duro golpe para el conjunto madrileño y para referentes como Antoine Griezmann, que no logró levantar el trofeo. Pese al impacto anímico, desde el equipo insisten en pasar página y enfocarse en los próximos desafíos de la temporada.

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