Durante el debate de candidatos rumbo a la segunda vuelta electoral en Santa Cruz, el ambiente fuera del escenario también dejó imágenes y reacciones de las candidatas a la Vicegobernación, quienes siguieron de cerca cada intervención en el set.

Una de las protagonistas fue la candidata por Libre, Paola Aguirre, quien fue vista atenta desde la parte posterior del set durante el desarrollo del debate.

“Nosotros hemos encomendado este proyecto como personas católicas de fe a Dios también. Han sido momentos difíciles, duros y el cariño de la gente nos ha reconfortado y nos ha permitido permanecer de pie”, señaló.

La candidata de Santa Cruz Para Todos, Dianey Caba, se mostró más distendida durante las pausas del evento, caminando por el área de backstage y expresando su expectativa por la jornada.

“Contenta, ansiosa de que se escuchen el plan de gobierno, esos proyectos, esas carreteras, esos hospitales”, manifestó Cava, destacando el enfoque de propuestas de su candidatura.

En el trasfondo del evento también se observaron gestos de concentración, miradas de reojo y seguimiento constante a cada intervención, en una jornada donde las diferencias políticas quedaron reflejadas tanto en el escenario como detrás de cámaras.

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