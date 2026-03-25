Paola Aguirre promete fortalecer la Vicegobernación y acercarla a la gente

Santa Cruz se prepara para la segunda vuelta de las elecciones a gobernador el próximo 19 de abril, y por primera vez una mujer asumirá el cargo de vicegobernadora. Paola Aguirre, candidata del partido Libre, acompañará a Juan Pablo Velasco, quien ocupó el primer lugar según el conteo rápido.

“Esta será la segunda gestión en la que resalta la figura del vicegobernador y, en el caso particular, sería la primera vez en que una mujer asume el cargo de vicegobernadora”, afirmó Paola Aguirre en entrevista.

Aguirre también aclaró su trayectoria política y defendió su imagen frente a recientes ataques. “Quiero aclarar a la ciudadanía que a lo largo de mis 39 años de vida, mi único cargo público ha sido el de asambleísta departamental, es decir, un cargo electo democráticamente. Nunca ocupé militancia política en alguna otra sigla. Creemos que es necesario aclararlo porque algo que ha empañado la fiesta democrática ha sido la guerra sucia basada en mentiras”, señaló.

La candidata destacó además el reconocimiento internacional que recibió recientemente. “El pasado martes, la Unión Europea me invitó a un evento en La Paz donde se hizo pública una investigación que indica que soy la segunda mujer más acosada políticamente a nivel nacional”, enfatizó.

Sobre su futuro rol, Aguirre explicó los objetivos de su gestión como vicegobernadora. “La meta principal es convertir la Vicegobernación en una instancia verdaderamente operativa dentro de la Gobernación cruceña", dijo.

"De acuerdo al estatuto autonómico, el principal rol del vicegobernador es suplir al gobernador en caso de ausencia temporal o definitiva. No obstante, esto no significa que la Vicegobernación sea un cargo expectante; debe existir un trabajo coordinado con la Gobernación”, indicó.

Dentro de su agenda de trabajo, la candidata destacó tres ejes centrales:

Ser la puerta de conducto de las demandas de las provincias hacia la institución. Fortalecer el enlace y diálogo entre la Asamblea Legislativa Departamental y el gobernador. Trabajar en una agenda en materia de educación.

“Lo que buscaré es visibilizar el cargo de vicegobernador. Mi objetivo es fortalecer y revitalizar el cargo para que la gente entienda que no es un cargo inútil ni de relleno”, aseguró.

Finalmente, Aguirre hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un voto informado. “La Gobernación debe ser una institución cercana a la gente. La ciudadanía cruceña, el próximo 19 de abril, debe emitir un voto consciente e informado. Yo nunca le voy a mentir al pueblo para ganar votos ni hacer promesas que no se puedan cumplir. La gente cruceña ya conoce mi trabajo y me llena de honor haber recibido su voto”, concluyó.

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