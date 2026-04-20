Triatleta fue hallada sin vida en el agua tras desaparecer durante un Ironman en Texas

La triatleta brasileña Mara Flávia, falleció el pasado sábado durante una competencia del circuito Ironman en Estados Unidos, tras ahogarse en plena prueba de natación.

El hecho ocurrió en el lago Woodlands, ubicado en el estado de Texas, donde la deportista de 38 años participaba en la primera de las tres exigentes disciplinas que conforman esta carrera de resistencia, que supera los 225 kilómetros entre natación, ciclismo y maratón.

Según reportaron medios locales, la atleta desapareció en aguas abiertas durante la competencia, generando alarma inmediata entre organizadores y participantes. Testigos señalaron que la mujer se hundió repentinamente, lo que desató momentos de pánico en la zona.

Equipos de rescate iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió por varias horas. Las condiciones de baja visibilidad complicaron las labores, por lo que fue necesario el uso de tecnología especializada, incluyendo radar, para ubicar el cuerpo.

Finalmente, la Policía confirmó que el cuerpo de Mara Flávia fue encontrado a unos tres metros de profundidad. Ya en la orilla, los equipos de emergencia certificaron su fallecimiento.

“Todos dijeron lo mismo: ‘Se hundió. Justo aquí. Justo debajo de nosotros’”, relató un voluntario del evento, quien también participó en los intentos de rescate, sumergiéndose repetidamente en el lago sin éxito.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras que la comunidad deportiva y seguidores de la atleta expresan su conmoción por la trágica pérdida.

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