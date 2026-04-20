Nunca calientes el auto en un garaje cerrado: el consejo tras una tragedia familiar en El Alto

La tragedia ocurrida en El Alto dejó una dura lección para miles de familias que, en días de frío, suelen encender el auto dentro del garaje para calentarse o permanecer unos minutos más en el vehículo.

Cuatro integrantes de una familia, entre ellos un bebé, murieron por intoxicación con monóxido de carbono dentro de un ambiente cerrado donde había un vehículo encendido.

El monóxido de carbono es conocido como “el asesino silencioso” porque no tiene olor, color ni sabor. Las personas no pueden verlo ni sentirlo, pero cuando se acumula en un ambiente cerrado desplaza el oxígeno y provoca pérdida de conciencia en muy poco tiempo.

Uno de los errores más peligrosos es dejar el motor encendido dentro de un garaje, incluso si la puerta está abierta. El gas puede concentrarse rápidamente y afectar a quienes están dentro de la vivienda o en habitaciones cercanas.

Otro riesgo frecuente está en las estufas, calefones y braseros. Si estos aparatos funcionan en espacios sin ventilación, también pueden generar una acumulación letal de monóxido de carbono.

Las autoridades recomiendan no dormir nunca con estufas encendidas, revisar que la llama sea azul y mantener siempre una ventana o ventilación abierta, especialmente en baños, cocinas y dormitorios.

Hay señales que pueden alertar sobre una intoxicación: dolor de cabeza repentino, mareos, náuseas, cansancio extremo, sueño intenso y confusión.

Si varias personas dentro de una casa presentan estos síntomas al mismo tiempo, se debe actuar de inmediato: abrir puertas y ventanas, salir al aire libre y llamar a emergencias.

Según las investigaciones, la familia fallecida habría intentado escapar al notar que algo estaba mal, pero el gas ya había saturado el ambiente y perdieron el conocimiento antes de poder salir.

La tragedia ocurrió en una vivienda de la zona Ballivián, en El Alto, donde murieron un hombre de 37 años, una mujer de 27, un bebé de un año y otro familiar de 37 años.

El caso se convirtió en una dolorosa advertencia sobre un peligro que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede ser mortal en solo minutos.

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