Impulsan hoja de ruta para consolidar sistema ferroviario en el país

Autoridades informaron sobre el avance en la elaboración de una hoja de ruta integral destinada a evaluar la implementación de un sistema ferroviario en Bolivia, con apoyo técnico de la CAF.

Según se dio a conocer, se ha destinado una cooperación inicial de $us 150.000, a la que se sumaron 50.000 adicionales para acelerar el desarrollo del estudio técnico. Este trabajo permitirá analizar la viabilidad del proyecto y definir los pasos necesarios para su ejecución a nivel nacional.

“Estamos en el proceso de valoración que tomará entre tres a cinco meses de trabajo efectivo, con el objetivo de contar con una hoja de ruta sólida que responda a la solicitud del Gobierno”, indicó la representante de la CAF en Bolivia, Jeanette Sánchez.

El proyecto apunta a consolidar un sistema ferroviario que no solo impulse el desarrollo interno, sino que también fortalezca el comercio entre las distintas regiones del país. Asimismo, busca mejorar la conexión con países vecinos, integrando el transporte ferroviario con otros modos de transporte en zonas fronterizas.

Desde la CAF destacaron que este tipo de iniciativas permiten generar mayores oportunidades de negocio, dinamizar servicios y mejorar la competitividad del país en el contexto regional.

El estudio será clave para definir el alcance del proyecto y sentar las bases de una infraestructura que podría transformar la logística y el comercio en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play