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Reportan sismo de magnitud 4,1 en Nor Cinti; no se registran daños materiales

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:31:20 (hora local) y tuvo su epicentro cerca de los municipios de Camargo y Villa Abecia, a 20 kilómetros al sur-suroeste de Camargo y a 21 kilómetros al norte-noroeste de Villa Abecia.

Cristina Cotari

20/04/2026 11:36

Chuquisaca amanece con sismo de magnitud 4,1. Foto referencial generada por IA
Cochabamba, Bolivia

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La mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,1 en la provincia Nor Cinti, en el departamento de Chuquisaca, sin daños personales ni materiales, según datos oficiales de  la Red Sismológica del Observatorio San Calixto.

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:31:20 (hora local) y tuvo su epicentro cerca de los municipios de Camargo y Villa Abecia, a 20 kilómetros al sur-suroeste de Camargo y a 21 kilómetros al norte-noroeste de Villa Abecia.

Sismo profundo

De acuerdo con el reporte oficial del Observatorio, el sismo alcanzó una profundidad hipocentral de 373,2 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo.

Este tipo de eventos suelen disipar gran parte de su energía antes de llegar a la superficie, por lo que la percepción por parte de la población puede variar significativamente.

A pesar de la profundidad, los especialistas indican que es posible que el movimiento haya sido sentido en zonas cercanas al epicentro, dependiendo de las condiciones locales del terreno y de la magnitud registrada.

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