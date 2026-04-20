El proceso de resarcimiento económico demandado por el sector del transporte público en Bolivia avanza con lentitud y genera creciente molestia entre los dirigentes, quienes advierten que los acuerdos firmados con el Gobierno aún no se cumplen de manera efectiva.

El representante del Transporte Libre, Limbert Tancara, señaló que tras la firma del convenio el pasado 26 de marzo, los avances han sido mínimos.

“No estamos ni al 10% de compañeros beneficiados, el proceso está yendo demasiado lento”, afirmó.

Según el dirigente, aunque se presentaron más de 2.000 carpetas para acceder al resarcimiento, hasta el momento no se ha alcanzado ni siquiera el registro de 50 movilidades con respuesta favorable. Por el contrario, la mayoría de los transportistas recibió observaciones o rechazos en sus trámites.

Tancara también cuestionó la falta de autoridades con poder de decisión en la reunión sostenida el pasado viernes, lo que derivó en el abandono del encuentro por parte del sector.

“Nos han designado representantes que no podían resolver nada, necesitamos dialogar con quienes toman decisiones”, manifestó.

Otro de los puntos de conflicto es la calidad del combustible, tema que, según el sector, agrava la situación.

Pese a este escenario, se prevé una nueva reunión en los próximos días tras una convocatoria desde el gabinete del Ministerio correspondiente. Los transportistas esperan que en esta ocasión participen autoridades de alto nivel para destrabar el conflicto y acelerar el proceso de compensación.

El sector se mantiene en estado de alerta, a la espera de respuestas concretas que permitan atender sus demandas y evitar nuevas medidas de presión en el país.

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