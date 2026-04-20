La llegada de un bebé representa una de las etapas más importantes para una familia, pero también una de las más exigentes en términos económicos. El experto en finanzas Jaime Bravo advierte que muchos padres cometen errores por falta de planificación, lo que puede derivar en gastos excesivos y desequilibrios en el hogar.

“Los niños no necesitan lujos, necesitan cuidado”, enfatizó, al explicar que uno de los errores más comunes es dejarse llevar por la emoción y comprar productos innecesarios, como ropa costosa o artículos que el bebé usará por poco tiempo.

El especialista recomienda iniciar la planificación incluso antes del nacimiento, organizando ingresos y controlando gastos.

“Desde que una pareja decide formalizar su relación, debería comenzar a pensar en el futuro, incluyendo la llegada de hijos”, sostuvo.

Entre los principales consejos, destaca la importancia de generar fondos de emergencia para cubrir gastos clave como el parto, la salud y la alimentación. Además, sugiere evaluar la contratación de seguros médicos, especialmente en contextos donde no se cuenta con cobertura pública.

Otro aspecto fundamental es optimizar los recursos del hogar. Bravo propone revisar pertenencias que no se utilizan y venderlas para generar ingresos adicionales, así como evitar compras impulsivas.

“Si no usaste algo en seis meses o un año, probablemente no lo necesites”, indicó.

Asimismo, subrayó la necesidad de una comunicación transparente en la pareja respecto a ingresos y gastos, lo que permite tomar decisiones financieras más responsables. También alertó sobre costos que muchas veces no se consideran, como el cuidado del bebé si ambos padres trabajan.

Finalmente, el economista insistió en que la clave está en priorizar lo esencial y evitar el consumo innecesario.

“Planificar no solo permite cubrir los gastos, sino también brindar estabilidad y bienestar al nuevo integrante de la familia”, concluyó.

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