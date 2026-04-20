Minga en Cochabamba: Detectan larvas de mosquito en más de 400 casas durante jornada de limpieza

Con un despliegue de más de 950 personas, entre personal militar y sanitario, Cochabamba llevó a cabo el domingo la "gran minga contra el dengue y la chikungunya". El secretario de Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz, informó que la jornada de limpieza permitió intervenir 6.200 viviendas en zonas de alto riesgo de la ciudad.

El operativo movilizó a 800 efectivos militares y 150 profesionales de la salud, logrando alcanzar a cerca de 30.000 viviendas en siete barrios: Villa Venezuela, Valle Hermoso, Lacma, Alto Pagador entre otros.

Comentó que durante el rastrillaje las brigadas detectaron larvas del mosquito Aedes aegypti en 410 domicilios, alojadas principalmente en turriles y recipientes con agua sin la protección adecuada.

Advirtió que este hallazgo evidencia la persistencia de focos de riesgo al interior de los hogares, donde el vector se reproduce en agua limpia acumulada.

Barreras en el control

Pese al balance positivo Cruz reportó que en 936 viviendas se rechazó la intervención de los brigadistas, mientras que otras 3.334 se encontraban cerradas al momento de la visita, lo que impidió completar el esquema de prevención en la totalidad de las áreas programadas.

"Estas acciones son determinantes para mitigar el avance del dengue, la chikungunya y el zika", enfatizó.

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