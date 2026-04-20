TEMAS DE HOY:
Exedecán dióxido de carbono Odalys Vaquiata

24ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Minga en Cochabamba: Detectan larvas de mosquito en más de 400 casas durante jornada de limpieza

El operativo movilizó a 800 efectivos militares y 150 profesionales de la salud, logrando alcanzar a cerca de 30.000 viviendas en siete barrios: Villa Venezuela, Valle Hermoso, Lacma,  Alto Pagador entre otros.

Cristina Cotari

20/04/2026 11:27

La campaña realizada en Cochabamba. Foto: GAMC
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Con un despliegue de más de 950 personas, entre personal militar y sanitario, Cochabamba llevó a cabo el domingo la "gran minga contra el dengue y la chikungunya". El secretario de Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz, informó que la  jornada de limpieza permitió intervenir 6.200 viviendas en zonas de alto riesgo de la ciudad.

El operativo movilizó a 800 efectivos militares y 150 profesionales de la salud, logrando alcanzar a cerca de 30.000 viviendas en siete barrios: Villa Venezuela, Valle Hermoso, Lacma,  Alto Pagador entre otros.

Comentó que durante el rastrillaje las brigadas detectaron larvas del mosquito Aedes aegypti en 410 domicilios, alojadas principalmente en turriles y recipientes con agua sin la protección adecuada.

Advirtió  que este hallazgo evidencia la persistencia de focos de riesgo al interior de los hogares, donde el vector se reproduce en agua limpia acumulada.

Barreras en el control

Pese al balance positivo Cruz reportó que en 936 viviendas se  rechazó la intervención  de los brigadistas, mientras que otras 3.334  se encontraban cerradas al momento de la visita, lo que impidió completar el esquema de prevención en la totalidad de las áreas programadas.

"Estas acciones son determinantes para mitigar el avance del dengue, la chikungunya y el zika", enfatizó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD