Mujer en terapia intensiva tras atropello en Cochabamba; denuncian que conductor fue liberado

Una mujer permanece en terapia intensiva con riesgo de vida tras ser atropellada por un minibús en la avenida Heroínas de la ciudad de Cochabamba. La familia denuncia que el conductor, identificado como Gonzalo P.,, fue liberado y no se presenta para asumir los gastos médicos que ya superan los Bs 144.000.

El abogado de la familia, Álvaro Vargas, cuestionó la actuación del Ministerio Público y señaló que, pese a la gravedad del caso y a los 60 días de impedimento médico de la víctima, no se ha emitido una imputación formal ni una orden de aprehensión.

“Solicitamos que se lo busque, ya que no se conoce su paradero”, afirmó.

Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 10 de abril, cuando la víctima, María Fernanda Rendón, cruzaba por un paso de cebra. En ese momento, el conductor habría realizado un giro imprudente, provocando el atropello que la dejó gravemente herida.

La madre de la joven indicó que su hija continúa en estado delicado. “Está más estable, pero sigue en terapia intensiva. No sabemos qué va a pasar, y los gastos suben cada día”, lamentó.

Añadió que, pese a ser funcionaria bancaria, los seguros no están cubriendo los costos.

Por su parte, el padre de la víctima, Marcelo Rendón, pidió la intervención de las autoridades para dar con el responsable. “Esta persona no se presenta. Yo tengo discapacidad por un ACV y dependo de mi hija”, señaló.

La familia informó que el SOAT fue activado, pero resulta insuficiente frente a los gastos médicos, que hasta el viernes alcanzaban los Bs 144.000. Ante esta situación, exigen que el conductor asuma su responsabilidad y colabore con la atención de la víctima.

El caso continúa en investigación, mientras los familiares piden ayuda para cubrir los costos y dar con el paradero del acusado.



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