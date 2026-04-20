Asalto armado en una casa: hallan a un hombre herido y a una mujer encerrada en Cochabamba

Un caso de robo agravado se registró el fin de semana en un domicilio particular ubicado en la OTB Chimba Central, sobre la avenida Ingavi, en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con los primeros reportes, la noche del sábado vecinos de la zona escucharon gritos de auxilio, por lo que alertaron a la Policía. En ese contexto, efectivos de la EPI Coña Coña se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia.

Según las investigaciones preliminares, al menos dos personas habrían ingresado al inmueble portando armas de fuego. En el interior, los uniformados encontraron al propietario con heridas en el rostro, mientras que una mujer que trabajaba en la vivienda estaba encerrada en una habitación.

Durante la intervención, la Policía halló un arma de fuego y evidencias de desorden en el domicilio, lo que confirma la violencia con la que actuaron los presuntos delincuentes.

El caso se encuentra en etapa de investigación y se prevé que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles.

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