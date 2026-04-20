Operativo en La Pampa de Cochabamba: rescatan perros que eran transportados en mochilas y saquillos

Personal del Departamento de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, en coordinación con Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), rescató este fin de semana a 15 perros que eran comercializados en condiciones precarias en el mercado La Pampa.

Durante el operativo, se evidenció que algunos vendedores trasladaban a los animales en saquillos y mochilas, sin ventilación adecuada y en evidente estado de maltrato. Los canes fueron decomisados de inmediato para resguardar su salud.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que se aplicaron múltiples sanciones a los responsables y advirtió que este tipo de actividades atenta contra el bienestar animal y la salud pública.

“Vamos a esperar que estas prácticas dejen de existir en la vía pública. Recordemos que si no hay demanda, no hay oferta”, señaló, al indicar que uno de los involucrados es reincidente.

Prudencio también alertó que entre los vendedores se encontró a un menor de edad, por lo que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervino para tomar contacto con sus tutores y asumir las acciones correspondientes.

Los 15 perros fueron trasladados a dependencias de Zoonosis, donde serán evaluados, vacunados y desparasitados. Posteriormente, serán puestos en adopción.

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