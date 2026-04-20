Gobernador electo: “El futuro de Santa Cruz es grandioso para todos”

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, ofreció un discurso cargado de emoción desde la Plaza 24 de Septiembre, tras conocerse los resultados preliminares que lo posicionan como ganador de la segunda vuelta.

Ante una multitud de seguidores, inició sus palabras con un enfático “gracias, gracias, gracias”, y aseguró que comienza “un nuevo ciclo, una nueva forma de hacer política” en el departamento.

Velasco agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que su gestión estará enfocada en la inclusión. “Vamos a gobernar para todos”, sostuvo, al mencionar a mujeres, jóvenes, productores, transportistas, gremialistas, emprendedores, adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

En esa línea, remarcó que Santa Cruz “se construye entre todos” y que su administración buscará responder a las demandas de todos los sectores sin distinción.

Durante su intervención, el gobernador electo también dedicó palabras a su entorno más cercano. Agradeció a su familia, en especial a su esposa Patricia y a su hijo, a quienes pidió disculpas por los momentos difíciles atravesados durante la campaña.

Asimismo, destacó el respaldo de su compañera de fórmula, Paola Aguirre y subrayó el rol de las mujeres en la toma de decisiones. “Gracias por sumarte a este proyecto. Las mujeres tienen mucho para dar y tienen que tomar decisiones importantes para este departamento”, dijo, provocando lágrimas de emoción en el escenario.

Velasco también reconoció el apoyo del expresidente Jorge Tuto Quiroga, a quien atribuyó haberle dado la oportunidad de incursionar en la política. Ambos protagonizaron un abrazo en plena plaza, en medio de los aplausos de los asistentes.

Finalmente, el gobernador electo hizo un llamado a dejar atrás las diferencias políticas y apostar por la coordinación institucional.

“Vamos a trabajar con todos los gobiernos para sacar a Santa Cruz adelante. Aquí nos olvidamos de las divisiones”, afirmó.

Y concluyó con un mensaje optimista: “A todos los cruceños, a los que nacieron en esta tierra y a los que llegaron a construir su futuro aquí, muchas gracias. El futuro de Santa Cruz es grandioso”.

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