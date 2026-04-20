Rodrigo Paz felicita a gobernadores electos y llama a trabajar juntos

Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta subnacional, el presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que el país inicia una nueva etapa política, marcada por renovación y nuevos liderazgos.

“Hoy Bolivia cierra un ciclo político y abre una nueva etapa”, expresó a través de sus redes sociales.

Reconocimiento a la ciudadanía

El mandatario felicitó a la población por su participación democrática, destacando el valor del voto en las urnas.

“Felicitamos a Bolivia por el valor y la decisión democrática”, señaló.

Saludo a autoridades electas

Asimismo, el jefe de Estado reconoció a los nuevos gobernadores, señalando que son el resultado de la voluntad popular.

“Felicitamos a los gobernadores electos… desde el Gobierno vamos a trabajar juntos por un mejor futuro”, afirmó.

Fin de una etapa política

En su mensaje, el presidente remarcó que el país deja atrás modelos políticos anteriores y avanza hacia una nueva dinámica de liderazgo.

“Se deja atrás el tiempo del partido único… hoy empieza una Bolivia con nuevos liderazgos”, sostuvo.

Llamado a la unidad

Paz hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto entre niveles de gobierno para impulsar el desarrollo del país.

El mandatario concluyó su mensaje asegurando que el país se encamina hacia un escenario positivo.

“Bolivia, vienen tiempos mejores”, finalizó.

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