Órgano Electoral entrega más de 5.400 credenciales y anuncia nuevo Padrón Electoral con biometría facial

El sistema democrático boliviano marca este 28 de abril un hito decisivo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializa hoy la entrega de credenciales a 5.432 autoridades electas, entre titulares y suplentes, quienes asumirán sus funciones de manera plena en el mes de mayo.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, calificó la jornada como la culminación exitosa de un ciclo electoral intenso que abarcó desde 2024, incluyendo elecciones judiciales, generales y subnacionales.

El mapa de las nuevas autoridades

La entrega de documentos que acreditan la legitimidad de los cargos se realiza de manera simultánea en los nueve departamentos. En el caso de La Paz, ante la ausencia de vocales departamentales, el TSE asumió la tarea directamente, organizando el acto en dos turnos: autoridades departamentales por la mañana y municipales por la noche.

A nivel nacional, el despliegue de autoridades es masivo:

Ejecutivos Departamentales: 9 gobernadores y 4 vicegobernadores (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).

Nivel Municipal: 335 alcaldes y 2.044 concejales.

Asambleas: Más de 250 asambleístas departamentales y 28 representantes de pueblos indígenas.

Región Autónoma del Chaco: Entrega de credenciales a ejecutivos regionales, de desarrollo y asambleístas específicos de la zona.

"Misión cumplida. Hemos llevado adelante procesos exitosos que nos llenaron de logros, como el funcionamiento del sistema de resultados (Sirepre) en 342 municipios", afirmó Ávila.

Los dos grandes retos post-elección: Ley y Padrón

Pese a la satisfacción por el cierre del calendario electoral, el TSE no entra en pausa. Ávila anunció que el organismo ya trabaja en dos proyectos estructurales para la democracia boliviana:

1. Nueva Ley de Régimen Electoral

Los recientes procesos han desnudado la necesidad de actualizar la normativa vigente. El TSE ya cuenta con un borrador avanzado por su equipo técnico, el cual será socializado con universidades, partidos políticos, colegios de profesionales y periodistas antes de ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

2. Nuevo Padrón Electoral con Seguridad Mundial

Atendiendo a una demanda histórica de la ciudadanía, el TSE iniciará de inmediato el proyecto para un nuevo padrón electoral. La meta es concluirlo hasta diciembre de 2027.

Seguridad biométrica: Además del actual reconocimiento dactilar, el nuevo registro incorporará el reconocimiento facial .

Reempadronamiento: Se llevará a cabo un proceso masivo para volver a empadronar a la población bajo estos nuevos estándares de seguridad.

Con estos anuncios, el Órgano Electoral busca fortalecer la confianza ciudadana y modernizar las herramientas tecnológicas de cara a los futuros procesos democráticos en el país.

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