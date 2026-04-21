Luego de la reciente jornada electoral, distintos departamentos de Bolivia ya definieron a sus nuevas autoridades. A continuación, un repaso por los perfiles de los gobernadores electos en varias regiones del país:

En La Paz, el nuevo gobernador será Luis Revilla Herrera, abogado de profesión, quien cuenta con una amplia trayectoria política. Fue concejal y alcalde paceño entre 2010 y 2021.

Para Cochabamba, fue electo Leonardo Loza, dirigente sindical cocalero y exsenador nacional durante el periodo 2020–2025.

En el departamento del Beni, la gobernación estará a cargo de Jesús Rivero, médico de profesión y exrector de la Universidad Autónoma José Ballivián.

Por su parte, en Oruro, el gobernador electo es Edgar Sánchez, ingeniero y analista político, con propuestas centradas en el fortalecimiento del comercio y la minería.

En Pando, fue elegida Gabriela de Paiva, ingeniera electromecánica, quien se convierte en una de las pocas mujeres en asumir este cargo en el país.

Mientras tanto, en Tarija, la gobernación será liderada por María René Soruco, abogada constitucionalista y la primera mujer en alcanzar este cargo en ese departamento.

En Chuquisaca, el gobernador electo es Luis Ayllón, abogado y exautoridad con trayectoria en la Asamblea Departamental.

Para Potosí, asumirá René Joaquín, abogado con experiencia como concejal y alcalde.

En Santa Cruz, fue electo Juan Pablo Velasco, empresario tecnológico y cofundador de Net Comidas, quien incursiona en la gestión pública tras su paso por el ámbito privado.

Con estas nuevas autoridades, se inicia una nueva etapa en la administración departamental, marcada por perfiles diversos que combinan experiencia política, técnica y empresarial.

Mira la programación en Red Uno Play