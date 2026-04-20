“Santa Cruz no puede esperar”: Mamen Saavedra felicitó a JP Velasco tras su victoria

Luego de que se conocieran los resultados oficiales de la segunda vuelta, el alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, se comunicó con el gobernador electo del departamento, Juan Pablo Velasco, para felicitarlo por su victoria.

“Querido gobernador, buenas noches, ¿cómo está usted?”, comenzó Saavedra durante la llamada.

Velasco respondió agradeciendo el gesto del alcalde electo: “Buenas noches alcalde, gracias por la llamada”.

Saavedra le expresó su alegría por el triunfo y aseguró que existe plena disposición para coordinar un trabajo conjunto entre la Gobernación y el municipio.

“No, muchísimas felicidades, de verdad que me alegro mucho. Yo llamaba para felicitar y para dar una mano ahí, un abrazo y toda la voluntad de que podamos trabajar juntos para darle mejores días a nuestra gente”, sostuvo.

El alcalde electo remarcó que la coordinación entre ambos niveles de gobierno será clave para impulsar mejoras tanto en la ciudad como en el resto del departamento.

“Ustedes desde lo departamental, yo desde lo municipal y estoy seguro de que vamos a hacer grandes cosas”, afirmó.

Por su parte, Juan Pablo Velasco destacó la importancia de comenzar a trabajar de inmediato y aseguró que su gestión buscará beneficiar a todos los municipios cruceños.

“Ahora nos vamos a poner juntos a trabajar por un futuro diferente para nuestro departamento, para todos los municipios y por supuesto para el municipio más grande de Santa Cruz de la Sierra”, señaló.

Velasco también dejó una frase que marcó el tono de la conversación: “Mañana a las 7 de la mañana empieza el trabajo”.

Antes de despedirse, Saavedra insistió en que Santa Cruz necesita respuestas rápidas y no puede perder más tiempo.

“Santa Cruz no puede esperar o perder un día más, tenemos una gran oportunidad y vamos a mejorar la vida de nuestra gente”, concluyó.

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