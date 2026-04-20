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Auto de Buen Gobierno en Bolivia: ¿Qué restricciones siguen vigentes la noche de este domingo?

Aunque la jornada de votación ha concluido, las prohibiciones de consumo de alcohol, reuniones públicas y circulación vehicular sin permiso se mantienen hasta el lunes en los cinco departamentos donde hubo balotaje.

Milen Saavedra

19/04/2026 20:56

Bolivia

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Tras el cierre de las mesas de votación en la segunda vuelta para las gobernaciones de Santa Cruz, Beni, Oruro, Chuquisaca y Tarija, las autoridades recordaron a la población que el Auto de Buen Gobierno continúa vigente, según los decretos emitidos por los gobiernos departamentales. El objetivo es garantizar que el proceso de conteo y cómputo oficial de votos se realice en un ambiente de orden y tranquilidad.

Restricciones para la noche del domingo

A pesar de que el silencio electoral para propaganda terminó a las 18:00, el resto de las medidas del Decreto Departamental permanecen estrictas:

  • Circulación vehicular: Hasta las 24:00 (medianoche) de hoy domingo, queda prohibida la circulación de vehículos motorizados (particulares, oficiales o de servicio público) que no cuenten con la autorización del Órgano Electoral. Solo ambulancias, bomberos y vehículos de las fuerzas de seguridad están exentos.

  • Consumo y venta de alcohol: Esta es la restricción más prolongada. Está prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, restaurantes y hoteles hasta las 12:00 (mediodía) de mañana lunes 20 de abril.

  • Actos y espectáculos: Durante toda la noche de este domingo quedan prohibidos los actos públicos, fiestas, reuniones sociales o espectáculos que puedan alterar el orden.

  • Viajes: Los servicios de transporte terrestre, aéreo (nacional), lacustre y ferroviario permanecen suspendidos en los departamentos del balotaje hasta la medianoche.

Seguridad y vigilancia policial

La Policía Boliviana mantiene el 100% de su personal desplegado en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Oruro, Chuquisaca y Tarija. Los efectivos tienen la instrucción de retener vehículos infractores y arrestar a personas que sean sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas o causando disturbios cerca de los centros de cómputo.

Sanciones por incumplimiento

Quienes vulneren las disposiciones del Auto de Buen Gobierno se exponen a:

  1. Multas económicas establecidas en el Reglamento de Faltas y Sanciones del Tribunal Supremo Electoral.

  2. Arrestos de hasta 8 horas por consumo de alcohol o disturbios.

  3. Remisión al Ministerio Público en casos graves, como el traslado irregular de personas o portación ilegal de armas.

Recordatorio: El objetivo de estas medidas es proteger la cadena de custodia de las actas electorales y asegurar que el cómputo oficial en los Tribunales Departamentales avance sin contratiempos durante la madrugada. Se recomienda a la ciudadanía permanecer en sus hogares y esperar los resultados oficiales a través de los canales digitales autorizados.

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