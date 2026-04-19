Emotivo momento: Así recibió Juan Pablo Velasco los resultados preliminares | VIDEO

En la intimidad de su hogar y acompañado por su familia y equipo de asesores, Juan Pablo Velasco recibió los resultados preliminares del Sirepre que lo ubican como virtual ganador de la Gobernación de Santa Cruz, con el 50,08% de la votación en la segunda vuelta electoral.

El momento fue vivido en un ambiente reservado y de evidente emoción. En las imágenes difundidas, se observa al candidato abrazar a su esposa tras conocer los resultados preliminares que lo posicionan al frente del proceso electoral.

El entorno más cercano de Velasco siguió la transmisión de los datos en un clima de expectativa, mientras se consolidaban las cifras que marcan la tendencia del escrutinio.

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