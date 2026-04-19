"Aquí no hemos venido a hacer falsas promesas": Soruco apuesta por la riqueza productiva de las seis provincias

Tras conocerse los resultados preliminares que la posicionan como la virtual nueva Gobernadora de Tarija con más del 70% de los votos, María René Soruco ofreció sus primeras declaraciones marcadas por un tono de unidad, compromiso técnico y emotividad personal. La autoridad electa aseguró que su victoria es el resultado de una campaña realizada "contra todo un sistema" y fundamentada en el contacto directo con las seis provincias.

Unidad y coordinación institucional

Soruco fue enfática al señalar que el periodo electoral ha terminado y que ahora prevalecerá la gestión por encima de los colores políticos.

"Voy a gobernar para todos, para los que votaron y para los que no votaron. Tenemos 11 alcaldes con quienes hablar y un gobierno autónomo regional; la idea es coordinar, incluso con el Gobierno nacional", afirmó la gobernadora electa, añadiendo que su objetivo es hacer "política en serio" basada en el compromiso real por el departamento.

El factor social y la riqueza provincial

Para la nueva autoridad, la clave de su plan de gobierno no nació de gabinetes cerrados, sino de las demandas ciudadanas. Destacó que las mejores propuestas de su programa provinieron de la sociedad civil y valoró el potencial productivo de cada región, desde los camélidos en Yunchará y El Puente hasta el desarrollo en Villamontes.

Sobre el respaldo popular: "Los resultados me sorprenden y me emocionan, pero había una sospecha de que la gente iba a responder porque hemos sentido el amor en cada abrazo".

Sobre su llegada al poder: "No hemos venido a hacer falsas promesas. Hemos llegado aquí gracias al pueblo y vamos a trabajar desde la construcción con la sociedad".

Identidad, renovación y el rol de la mujer

Respecto a su perfil como líder mujer, Soruco aclaró que su candidatura no fue un "cálculo político", sino un reconocimiento a su trayectoria y capacidad. Sin embargo, dedicó palabras de admiración a las mujeres tarijeñas: "Somos capísimas, multifacéticas. Empezamos el día, nos resfriamos y seguimos con las wawitas al kepe. Recibo el amor de cada una con el compromiso de que no podemos fallar".

Festejo doble y arranque de gestión

En un tono más personal, Soruco compartió que este lunes coincide con su cumpleaños número 44, fecha que aprovechará para compartir con su familia tras el intenso ritmo de la campaña.

"Mañana festejo en grande con mi hijita, que ha estado un poco ausente en mi vida estos últimos tiempos. Siento una alegría inmensa y lo recibo con humildad. Vamos a festejar y bailar, pero pasado mañana empezamos a trabajar con todo", concluyó entre risas, bromeando sobre su edad al asegurar que, aunque cumple 44, se siente "de 20".

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