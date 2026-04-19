Segunda vuelta: así quedaron los resultados preliminares del Sirepre en cinco departamentos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, destacó este domingo la rapidez con la que se difundieron los resultados preliminares de la segunda vuelta subnacional.

“Hemos cumplido”, afirmó la autoridad electoral, luego de que el Sistema de Resultados Electorales Preliminares comenzara a mostrar tendencias antes de las 21:00, tal como había prometido el ente electoral.

Según el TSE, el objetivo era reducir la incertidumbre y entregar información rápida a la ciudadanía sobre la elección de gobernadores en cinco departamentos del país.

Resultados preliminares por departamento

En Chuquisaca, la Alianza Gente Nueva obtenía el 53,23% de los votos, frente al 46,77% de Alianza Patria Unidos, con el 97,5% de actas computadas.

En Oruro, Alianza Patria Oruro alcanzaba el 47,49%, mientras que Jach´a lideraba con el 52,52%, con el 91,66% de actas computadas.

En Tarija, Camino Democrático para el Cambio se imponía con el 70,76% de los votos frente a Unidad por la Patria que cuenta con el 29.24%. El avance de actas llegaba al 98,41%.

En Santa Cruz, Libertad y República obtenía el 57,08%, mientras que Santa Cruz Para Todos registraba el 42,91%, con el 96,26% de actas computadas.

Por su parte, en Beni, Alianza Patria alcanzaba el 53,09% frente al 46,91% del Movimiento Nacionalista Revolucionario, con el 96,21% de actas computadas.

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