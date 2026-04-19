Así cierra el dólar paralelo y el referencial este domingo 19 de abril en Bolivia

La jornada cambiaria de este domingo cierra con movimientos mixtos en el mercado informal y un dato significativo en las tasas oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB), consolidando una tendencia de incremento en el costo de la divisa estadounidense.

Comportamiento en el Mercado Paralelo

A lo largo del día, los principales portales de monitoreo registraron fluctuaciones constantes en las cotizaciones:

Dolarboliviahoy.com: Tras iniciar la mañana con una compra de Bs 9,51, la divisa cerró la tarde situándose en Bs 9,47. Por su parte, el precio de venta finalizó en Bs 9,49, mostrando una ligera compresión del margen respecto a las primeras horas del día.

Bolivianblue.net

Bolivianblue.net: Este portal cerró sus operaciones fijando el dólar en Bs 9,51 para la compra y Bs 9,49 para la venta, manteniendo una estabilidad relativa frente a sus reportes registrados durante el mediodía.

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Indicadores Oficiales del BCB

En un movimiento que ha captado la atención del sector económico, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene sus indicadores:

Compra oficial: Se sitúa en Bs 9,43

Venta oficial: Se ubica en Bs 9,63

El mercado paralelo experimentó una leve baja en la compra desde el amanecer hasta el cierre, mientras que el BCB elevó sus techos oficiales de forma notable. La diferencia entre el mercado oficial de venta y el informal se ha acortado drásticamente, con el BCB liderando el precio máximo de venta reportado durante este domingo.

BCB

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