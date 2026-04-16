Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 16 de abril en Bolivia

Al cierre de la tarde de este jueves, el mercado de divisas en Bolivia registró movimientos significativos en las cotizaciones del dólar paralelo, que terminó la jornada por encima de los valores reportados al inicio del día.

Comportamiento del dólar paralelo (Blue)

Según el reporte de los principales portales de monitoreo, la moneda extranjera mostró una escalada progresiva desde la madrugada hasta el cierre de operaciones:

Cotización según Dólar Bolivia Hoy:

Cierre de jornada: Bs 9.39 para la compra y Bs 9.38 para la venta.

Mediodía: Bs 9.30 para la compra y Bs 9.28 para la venta.

Inicio de jornada (06:00): Bs 9.29 para la compra y Bs 9.25 para la venta.

Cotización según Dólar Bolivia Hoy

Cotización según Bolivian Blue:

Cierre de jornada: Bs 9.39 para la compra y Bs 9.37 para la venta.

Mediodía: Bs 9.30 para la compra y Bs 9.28 para la venta.

Inicio de jornada (06:00): Bs 9.28 para la compra y Bs 9.25 para la venta.

Cotización según Bolivian Blue

Este incremento refleja una presión constante sobre la divisa en el mercado libre, subiendo aproximadamente 10 centavos desde las primeras horas del día.

Datos oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB)

En contraste con la volatilidad del mercado informal, el ente emisor también registró un ligero ajuste en sus valores de referencia para este miércoles, mostrando un leve ascenso en comparación con la jornada anterior:

Compra oficial: Bs 9.18 (frente a los Bs 9.11 registrados ayer).

Venta oficial: Bs 9.37 (frente a los Bs 9.30 registrados ayer).

A pesar de este ajuste en el tipo de cambio oficial, la brecha con el mercado paralelo se mantiene, cerrando la jornada con una cotización informal que supera el valor de venta referencial del BCB en algunos puntos de monitoreo.

Reporte del BCB.

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