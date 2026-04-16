Recupera gigas de memoria en WhatsApp sin borrar tus fotos en simples pasos

WhatsApp suele convertirse en una de las apps que más espacio consume en el celular. A medida que pasa el tiempo, estos archivos se acumulan y pueden llenar la memoria interna, lo que provoca inconvenientes como errores al recibir contenido, descargas más lentas o incluso la dificultad para guardar nuevos mensajes

Frente a este desafío, WhatsApp ha incorporado una solución eficiente que permite liberar espacio sin perder contenido importante: el botón “Administrar almacenamiento”.

¿Dónde está el botón para liberar espacio en WhatsApp?

El botón “Administrar almacenamiento” se encuentra dentro del menú de ajustes de WhatsApp. A través de esta función, puedes revisar en detalle los archivos almacenados y decidir cuáles eliminar para ganar espacio en la memoria del teléfono. El proceso es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados.

Pasos para usar “Administrar almacenamiento” en WhatsApp

Abre WhatsApp en tu teléfono.

Ve a “Ajustes” (ícono de tres puntos en la esquina superior derecha en Android o la pestaña inferior en iOS).

Selecciona “Almacenamiento y datos”.

Haz clic en “Administrar almacenamiento”.

Revisa los archivos sugeridos para eliminar: WhatsApp muestra videos, fotos y documentos pesados o duplicados, así como elementos reenviados muchas veces.

Selecciona los archivos que deseas borrar de manera individual o en grupo, según lo que quieras depurar.

Elimina los archivos seleccionados. Recuerda que esta acción es irreversible, por lo que si tienes archivos importantes, haz una copia de seguridad antes de borrarlos.

¿Cómo recibir fotos en WhatsApp sin llenar el almacenamiento?

Uno de los motivos de saturación es la descarga automática de archivos, especialmente en chats grupales. Para evitarlo, puedes desactivar la descarga automática y decidir manualmente qué fotos y videos guardar. Así, solo los archivos que selecciones ocuparán espacio en tu dispositivo.

Configura la visibilidad de archivos multimedia

Abre WhatsApp y ve a “Ajustes”.

Selecciona “Chats”.

Busca la opción “Visibilidad de archivos multimedia” y desactívala.

Ahora, las fotos y videos solo se guardarán si tú lo permites.

Activa este botón para evitar que extraños entren a tu cuenta

Además de liberar espacio, gestionar archivos en WhatsApp contribuye a la privacidad, ya que reduce el riesgo de que información sensible quede almacenada innecesariamente. Otra función útil es la opción de “Cerrar sesión” en dispositivos vinculados.

Fuente: Infobae.

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