La expectativa es total. Bolivia y Chile se enfrentan hoy a las 19:00 en un partido donde no hay mañana: el que gana clasifica al Mundial Sub-17. Ante la paridad de ambos equipos, la Inteligencia Artificial (IA) ha analizado los datos recientes para intentar predecir quién se llevará la gloria en suelo paraguayo.

El pronóstico: Un duelo de infarto

Según los modelos de análisis de datos más recientes, el partido se perfila como un duelo sumamente parejo. Sin embargo, la IA arroja una ligera ventaja para Bolivia, sugiriendo incluso un marcador probable de 2-1 a favor de los dirigidos por Bernardo Aguirre.

Pese a este optimismo para la hinchada nacional, los algoritmos advierten que el encuentro es tan cerrado que existe una alta probabilidad de que se defina mediante la ejecución de tiros penales en caso de persistir el empate.

Los factores que equilibran la balanza

Para llegar a esta conclusión, se han contrastado dos realidades muy distintas:

El peso de la historia (A favor de Chile): La selección chilena Sub-17 cuenta con mejores resultados históricos y una mayor experiencia en estas instancias. En enfrentamientos directos recientes, Chile ha dominado, destacando un contundente 5-0 en 2024 que todavía pesa en las estadísticas.

El momento actual (A favor de Bolivia): La "Verdecita" llega a este partido con un nivel de competitividad notable. Su desempeño en la fase de grupos y su capacidad de reacción en momentos críticos le otorgan esa "pequeña ventaja" en los pronósticos actuales, demostrando que esta generación está lista para romper la historia.

Conclusión: Un partido de "50/50"

En términos estadísticos, el choque se define como un 50/50. Si bien la tecnología se inclina sutilmente por Bolivia debido a su estado de forma actual, la experiencia de Chile en la categoría hace que el resultado sea de pronóstico reservado.

Lo que es seguro es que los datos quedan de lado una vez que ruede el balón en el estadio Ameliano. Bolivia tiene el fútbol y la ambición para asegurar su cuarta cita mundialista, mientras que Chile buscará imponer su jerarquía histórica. ¡Todo listo para una final adelantada!

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