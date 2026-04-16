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Bolivia y Chile van con todo: así forman esta noche en el Sub-17

La selección de Bolivia y Chile definieron sus equipos titulares para el partido de esta noche por la categoría Sub-17, que se disputará en Paraguay. 

Martin Suarez Vargas

16/04/2026 18:34

Jugadores de Bolivia y Chile. Foto: cuenta oficial de la Conmebol (Facebook).
Paraguay.

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Así formarán Bolivia y Chile para el partido de esta noche:

Bolivia alineará con Fabián Borda; Lysander Ureña, Carlos Barbery, Bruno Núñez, Nabil Nacif; Carlos Collazo, Pablo Lanz, Santiago Somoya; Benjamín Chávez, Said Herrera e Ian Rodríguez.

Por su parte, Chile formará con Vicente Villegas en el arco; Patricio Páez, Baltazar Orostica, Ignacio López, Alexis Melgarejo; Alejandro Guerrero, Edgardo Muñoz, Alejandro Pérez; Rubén Cannoni, Genaro Riveros y Nicolás Cerda.

Captura alineación de Chile y Bolivia de la Conmebol.

El encuentro está programado para las 19:00 en la cancha Ameliano de Villeta, en Asunción, Paraguay.

Mira la programación en Red Uno Play

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