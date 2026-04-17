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Distribuyen más de 8.900 maletas electorales en Santa Cruz para la segunda vuelta

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que desde las 6 de la mañana se inició el despliegue de 45 rutas con camionetas y camiones hacia las provincias para garantizar la llegada del material electoral a los recintos este domingo 19 de abril. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/04/2026 20:33

Foto: Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz comenzó la distribución de las maletas electorales como parte del operativo logístico para la segunda vuelta electoral.

Según explicó su presidente, Marco Monasterio, se han movilizado 45 comisiones conformadas por igual número de camionetas, además de más de 20 camiones que están trasladando el material a todas las provincias del departamento.

En total, se están distribuyendo 8.962 maletas electorales, destinadas a cada mesa de sufragio habilitada para la jornada electoral.

Monasterio detalló que el objetivo es garantizar que todo el material llegue a los recintos antes de las 6:00 de la mañana del día de la votación, momento en que los notarios electorales harán la entrega oficial a los jurados de mesa. Las maletas incluyen papeletas, listas de habilitados, actas, índices y demás insumos necesarios para el desarrollo del proceso.

Asimismo, recordó que el sistema de resultados preliminares Sirepre, desarrollado por el Tribunal Supremo Electoral, emitirá los primeros datos alrededor de las 20:00 horas del día de la elección, en los cinco departamentos donde se realiza esta segunda vuelta histórica.

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