TED Santa Cruz garantiza balotaje para la gobernación este domingo

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz recordó que 8962 mesas de sufragio funcionarán este domingo.
16/04/2026 19:47
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La noche de este jueves, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz realizó una conferencia de prensa destacando el trabajo realizado y garantizando todo el proceso para la segunda vuelta de la elección para el gobernador este domingo 19 de abril.
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