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TED Santa Cruz garantiza balotaje para la gobernación este domingo

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz recordó que 8962 mesas de sufragio funcionarán este domingo.

Milen Saavedra

16/04/2026 19:47

TED Santa Cruz garantiza balotaje para la gobernación este domingo
Santa Cruz, Bolivia

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La noche de este jueves, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz realizó una conferencia de prensa destacando el trabajo realizado y garantizando todo el proceso para la segunda vuelta de la elección para el gobernador este domingo 19 de abril.

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