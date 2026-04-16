La selección boliviana Sub-17 afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de los últimos años. La “Verdecita” se medirá ante Chile en un duelo decisivo por un cupo al Mundial de Catar 2026.

El encuentro se jugará desde las 19:00, hora boliviana, en el estadio Ameliano de Villeta, en Paraguay. El partido estaba previsto inicialmente para el miércoles, pero fue reprogramado por las intensas lluvias registradas en el país anfitrión.

Bolivia llega a esta instancia luego de terminar en el tercer lugar del Grupo B, mientras que Chile accedió al repechaje tras ubicarse cuarto en el Grupo A.

El panorama es claro: el ganador del cruce asegurará automáticamente su clasificación al Mundial Sub-17 de Catar 2026, en una edición que entregará siete plazas para Sudamérica. El perdedor, en cambio, todavía tendrá una última posibilidad de pelear por el séptimo y último boleto frente al derrotado del duelo entre Uruguay y Venezuela.

Para Bolivia, una victoria significaría volver a instalarse en una Copa del Mundo juvenil y confirmar el crecimiento de una generación que ha mostrado personalidad y capacidad de reacción durante el torneo.

El partido podrá verse a través de la señal de DSPORTS y también mediante plataformas digitales habilitadas por el operador.

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