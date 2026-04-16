Nuevo fondo permitirá acceder más fácilmente a créditos para casa propia y negocios

El Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo mecanismo para ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer la inclusión financiera en el país, mediante la creación del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito.

La medida fue establecida a través de la Resolución Ministerial 130 del 24 de marzo de 2026 y se enmarca en los principios de la Constitución y de la Ley 393 de Servicios Financieros, que reconocen al sistema financiero como una herramienta para promover el desarrollo económico y reducir la pobreza.

En cumplimiento del Decreto Supremo 5542, los Bancos Múltiples y Bancos PYME deberán destinar el 6% de sus utilidades netas correspondientes a la gestión 2025 para constituir este nuevo fondo.

Los recursos estarán orientados principalmente a beneficiar a personas y sectores que tienen dificultades para acceder a créditos debido a la falta de garantías.

Uno de los principales objetivos será facilitar la compra de una primera vivienda, respaldando hasta el 20% del valor del inmueble como garantía.

Además, el fondo cubrirá hasta el 50% de la garantía crediticia requerida para actividades productivas, comerciales y de servicios desarrolladas por micro y pequeñas empresas.

La iniciativa también contempla el financiamiento de créditos con tasas reguladas por normativa vigente. Según lo previsto, se aplicará una tasa fija durante el primer año y, a partir del segundo, se añadirá la Tasa de Referencia (TRE).

La administración de los recursos estará a cargo de las propias entidades financieras, bajo supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Con esta medida, el Gobierno apunta a consolidar un sistema financiero más inclusivo, permitiendo que más familias accedan a vivienda propia y que pequeños negocios cuenten con mayores oportunidades de crecimiento.

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