El subsidio prenatal y de lactancia en Bolivia ingresará a una nueva etapa desde el segundo semestre de 2026, con un cambio estructural que apunta a mejorar la calidad de la alimentación de madres y bebés. Las autoridades confirmaron la eliminación de más del 90% de productos ultraprocesados del paquete, en una decisión que marca un giro en la política de este beneficio social.

La gerente de Subsidios y Articulación Productiva, Cecilia Rivero, explicó que la medida responde a la necesidad de dejar atrás un modelo centrado en alimentos de bajo valor nutricional. “No es un ajuste menor, es un cambio de enfoque. El subsidio tiene que cumplir su verdadero propósito: alimentar mejor”, sostuvo.

Durante años, el paquete incluyó productos como galletas, queques y brownies. Con la nueva configuración, estos alimentos serán retirados para dar paso a opciones con mayor aporte nutricional. La lista ahora prioriza proteínas de origen animal, lácteos y alimentos naturales, incorporando carnes como res, pollo y cerdo, además de pescado, leche, quesos y productos fermentados como el kéfir.

También se fortalecerá la presencia de cereales y granos andinos como la quinua y la avena, junto a leguminosas, semillas y una amplia variedad de frutas y verduras. Según las autoridades, el objetivo es garantizar una dieta más equilibrada y alineada con las necesidades nutricionales de las beneficiarias.

El cambio no solo se limita al contenido del paquete. Como parte de la modernización del sistema, se implementará un mecanismo de tickets digitales a través de la aplicación “Mi Subsidio”. Esta herramienta permitirá a las beneficiarias programar horarios de atención y recoger sus productos de manera más ordenada, evitando largas filas y reduciendo los tiempos de espera.

La nueva modalidad comenzará a aplicarse en los próximos días, mientras que el paquete actualizado entrará en vigencia en el segundo semestre del año, una vez concluyan los procesos técnicos de contratación de proveedores y ajustes logísticos.

Rivero señaló que esta transformación forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el subsidio y hacerlo más transparente y eficiente. “Estamos iniciando una etapa de cambio profundo, orientada a garantizar que este beneficio realmente contribuya a la salud de nuestras madres y nuestros niños”, afirmó.

Con este rediseño, el subsidio 2026 busca consolidarse como una herramienta clave en la mejora de la nutrición materno-infantil, dejando atrás cuestionamientos sobre la calidad de los productos entregados y apostando por una alimentación más saludable.

Con información del Sedem

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