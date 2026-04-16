De la tragedia a la esperanza: organizan concierto solidario para apoyar a Axel, el payasito chef

La ciudad de Cochabamba se prepara para una noche de música y solidaridad en apoyo a Axel Roca Santiesteves, conocido como el “payasito Parkesito”, quien atraviesa un proceso de recuperación tras un accidente que cambió su vida recientemente.

El concierto solidario se realizará el próximo 18 de abril en el Mesón del Cantor a las 20:00 horas, y contará con la participación de reconocidos artistas como Willy Claure, Estela Rivera, el Trío Apolo y Yuri Mijail Ortuño, además de otros invitados que se suman a esta causa benéfica.

Axel, quien también es estudiante de gastronomía, expresó que evoluciona favorablemente en su salud y mantiene una actitud positiva frente a esta nueva etapa, luego de perder una extremidad.

“Estoy mucho mejor, en cuestión de salud me han dado luz verde para comenzar la fisioterapia. Los médicos me han recalcado que no soy incapaz de hacer lo que el resto de las personas pueden hacer, tal vez con un poquito de dificultad, pero soy igual de capaz”, afirmó.

Con optimismo, agregó: “Con mucha positividad y con muchas ganas de salir adelante. Lo primero que me dicen es que hay que verle el lado positivo a las cosas”.

El joven también agradeció el respaldo recibido por la población cochabambina y los artistas que se han unido a la iniciativa.

“Estoy muy agradecido con la población de Cochabamba por todo el cariño y amor que me brinda. No tengo palabras para agradecerles. El apoyo que me está llegando es muy importante para mí”, manifestó.

Invitación

Por su parte, el director y pianista del Trío Apolo, Emilio Aliss, destacó el ejemplo de vida que representa Axel. “Es realmente inspirador estar cerca de él. Va a marcar e inspirar el camino de vida de muchas personas, sobre todo de la juventud”, señaló.

Los organizadores informaron que el evento busca no solo recaudar fondos, sino también brindar un espacio de encuentro y apoyo emocional. “El solo hecho de sentirnos apoyados por una comunidad nos da fuerzas para seguir”, remarcaron.

Contacto y reservas

Las personas interesadas en asistir pueden realizar reservas y obtener mayor información contactándose al número 76406505.

A pesar de las dificultades, la sonrisa de Axel sigue intacta. Rodeado del cariño de su familia, amigos y la población, el joven enfrenta su recuperación con esperanza, decidido a volver a ponerse de pie y continuar persiguiendo sus sueños.

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