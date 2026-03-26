Axel, el joven payasito que conmueve a Cochabamba, inicia su camino a la recuperación con fe y apoyo masivo

La sonrisa de Axel Roca Santiesteves sigue intacta, pese a que su vida cambió drásticamente hace apenas diez días. Tras el accidente que resultó en la pérdida de una de sus extremidades, el joven "payasito" y estudiante de gastronomía se recupera en su hogar, rodeado de muestras de cariño que, según sus propias palabras, son el motor para "volver a ponerse de pie".

Un proceso de sanación física y emocional

Axel ha comenzado a recibir terapia psicológica, un paso que describe como fundamental para su proceso. "No pude evitar desahogarme, necesitaba hablar con alguien realmente", confesó el joven, quien muestra un semblante optimista frente a la adversidad. Este jueves, Axel visitará al traumatólogo para evaluar la evolución de sus heridas y definir el inicio de su fisioterapia.

El joven aprovechó para agradecer profundamente al pueblo cochabambino y al alcalde Manfred Reyes Villa, quien lo visitó personalmente para entregarle una donación. "Le conmovió tanto mi historia que me hizo un presente muy amoroso. Estoy muy agradecido con él y con toda la Alcaldía", señaló. Asimismo, una farmacia local se sumó a la causa otorgándole un bono de medicamentos y atención médica gratuita.

Agenda Solidaria: "Todos por Axel"

El gremio de los artistas y la comunidad organizada han preparado tres eventos clave para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos:

Jueves - Caravana Biker: A las 19:30 h. El punto de encuentro es el Letrero de Cochabamba con rumbo al Parque de la Familia. Participarán más de 26 clubes de motos.

Viernes - Función de Circo: A las 20:30 h. Gran espectáculo en el Circo "Los Bochincheros" (Chiquicollo y Linde). Participarán entre 10 y 15 payasos, trapecistas y magos.

Domingo - Gran Kermesse: En la Av. Segunda Circunvalación y Beijing (antes del Mercado del Norte). Habrá música y comida durante todo el día.

¿Cómo ayudar? Si desea realizar un aporte directo o contactarse con la familia, puede comunicarse al número: 603-968-22.

Los colegas de Axel, como los payasitos "Harry El Gallo" y "Botincito", invitan a toda la población a sumarse. "Pueden venir en auto, en bicicleta o en carretilla, lo importante es apoyar a Axel para que vuelva a cocinar y a hacernos reír", expresaron con entusiasmo.

Axel concluyó con un mensaje de esperanza: "Deseo con todo mi corazón volver a hacer las cosas como si nada hubiera pasado. Cada mensaje es una motivación para no decepcionar a quienes confían en mi recuperación".

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