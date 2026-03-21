Axel, el payasito chef, vuelve a casa: una historia de fe, resiliencia y solidaridad en Cochabamba

La sonrisa de Axel no se ha apagado. El joven que se ganó el cariño de la ciudad por su polifacética vida como payasito, chef y barista, dio el paso más importante en su recuperación: volvió a casa. Tras sufrir un grave accidente en motocicleta que le cambió la vida, Axel recibió el alta médica y hoy, con un semblante mucho más tranquilo, encara su nueva realidad con una madurez que conmueve.

Un corazón agradecido

Desde su hogar, Axel expresó su profunda gratitud hacia la población. No solo por las donaciones económicas que permitieron cubrir los gastos hospitalarios, sino por el soporte emocional que ha recibido de desconocidos.

"He recibido llamadas de personas de Santa Cruz y Colcapirhua que pasaron por lo mismo, que perdieron una extremidad y me dijeron que se puede salir adelante. Si ellos pudieron, yo también voy a poder", afirmó Axel con convicción.

El joven también tuvo palabras de nobleza hacia el conductor de la motocicleta del accidente, quien, pese a no tener responsabilidad directa, asumió el 50% de los gastos médicos. "Es una excelente persona, ha pasado este infierno conmigo y le deseo lo mejor en su nuevo trabajo", señaló.

El camino a la recuperación

Aunque sus planes de viaje han quedado en pausa, sus metas permanecen intactas. A partir de la próxima semana, Axel iniciará un riguroso proceso que incluye:

Controles semanales: Para monitorear la evolución de sus heridas.

Fisioterapia: Enfocada en fortalecer su movilidad.

Terapia psicológica: Un pilar fundamental para afrontar el impacto emocional del accidente.

Los médicos han estimado al menos dos meses de descanso absoluto antes de retomar proyectos mayores, pero Axel lo toma con filosofía: "Si es necesario postergar el viaje, se hará. Dios tiene algo preparado para mí".

Solidaridad bajo la carpa: Gran función benéfica

El gremio de los payasitos de Cochabamba no ha dejado solo a su colega. Para este viernes 28 de marzo, por la noche, se ha organizado una función especial en el Circo de los Bochincheros.

Todo lo recaudado será destinado a la compra de una prótesis que le permita a Axel retomar su vida laboral y artística con normalidad.

La historia de Axel es el reflejo de una comunidad que no abandona a los suyos. Mientras él aprende a ser "zurdo" por necesidad, la ciudad se une para demostrar que la verdadera magia no está solo en los trucos de un payaso, sino en la capacidad de levantarse después de la caída.

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