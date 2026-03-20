"Dure lo que dure, lo voy a lograr": El valiente testimonio de Axel, el payasito que no permite que la tragedia apague sus sueños

Tras el accidente que le costó el brazo izquierdo mientras trabajaba como payasito en Cochabamba, Axel James Roca rompe el silencio. Entre el dolor y la esperanza, el joven de 23 años reafirma su meta: cocinar, viajar a España y ser el pilar de su familia.

El momento que lo cambió todo

Lo que debía ser una jornada de alegría y trabajo se transformó en una pesadilla el pasado domingo. Axel, quien se desempeñaba como animador y payasito para costear sus estudios de gastronomía, se dirigía a un evento en Sacaba cuando su traje se enganchó en la rueda trasera de la motocicleta en la que se transportaba.

"Sentí un jalón fuerte hacia atrás", recuerda Axel con una entereza admirable. "Al despertar, me encontré con el brazo derecho fracturado y el izquierdo ya amputado. No podía sacarme de la cabeza ver mi brazo lejos de mí... fue una situación bastante traumante".

A pesar del shock, Axel recuerda haber suplicado a los médicos en urgencias: "Le rogaba al doctor que hiciera lo posible por recuperar mi brazo, porque yo soy chef y un chef necesita sus dos brazos para cocinar". Lamentablemente, el daño era irreversible.

La inspiración en un superhéroe

Curiosamente, Axel lleva en su piel una fuente de motivación que hoy cobra más sentido que nunca. En su brazo izquierdo tenía un tatuaje de Spider-Man, personaje con el que siempre se identificó.

"Spider-Man siempre ha sido mi inspiración. Él nos demostró que siempre podía levantarse pese a los golpes de la vida. Yo tenía ese tatuaje para reflejar que, si él podía, ¿por qué yo no podría hacerlo?", afirma con determinación.

Un sueño en pausa, pero no cancelado

Axel no es solo un animador de fiestas; es un barista y chef recién egresado que trabajó incansablemente desde los 19 años para no ser una carga económica para su madre. Su esfuerzo había rendido frutos: ya tenía en mano su pasaje para viajar a España este próximo 26 de abril, donde buscaba mejores oportunidades laborales.

Aunque los médicos estiman al menos tres meses para una recuperación básica y la posibilidad de aspirar a una prótesis, el joven no da marcha atrás: "Estoy determinado a ir a España. Estoy determinado a cocinar y a abrir mi restaurante para ayudar a mi mamá".

Una cadena de solidaridad

Tras ser dado de alta, Axel iniciará un camino de fisioterapia y apoyo psicológico. Su madre, quien lo describe como un "hijo ejemplar", agradece que esté vivo y pide el apoyo de la población, ya que los gastos médicos superan sus recursos.

Kermesse Solidaria: Se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en la zona norte (Av. Beijing y Circunvalación).

Campaña de Donación: Se ha habilitado un código QR oficial a nombre de Axel James Roca Santiesteves (Banco Económico).

Contactos de ayuda: 793-78113 o 603-96822.

Se recomienda a la ciudadanía verificar que los depósitos se realicen a la cuenta oficial de Axel para evitar estafas que han circulado en redes sociales.

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