¡Trágico! Payasito pierde el brazo tras engancharse su traje en una motocicleta en Cochabamba

Lo que debía ser una jornada de alegría y trabajo para un joven artista terminó en una tragedia que conmocionó a la ciudad de Cochabamba. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 5 de la avenida Villazón, cuando el joven se trasladaba como pasajero para cumplir con un compromiso laboral.

Según los informes preliminares de la Dirección de Tránsito y el relato de testigos, el diseño holgado y colorido de su traje de payasito se convirtió en su peor enemigo. En un instante de fatalidad, la tela se soltó y fue succionada por la fuerza de la cadena y la llanta trasera de la motocicleta en movimiento.

El tirón fue tan violento y repentino que el brazo izquierdo del pasajero quedó atrapado entre los radios y el engranaje, provocando el desprendimiento de la extremidad ante la mirada atónita de transeúntes y conductores.

"Lo que iba a ser una jornada de risas se transformó en una escena de dolor y desesperación", relataron testigos que auxiliaron a la víctima tras el impacto.

Las autoridades de Tránsito han reiterado el peligro de circular en motocicletas con prendas sueltas, largas o demasiado holgadas, ya que la fricción y los componentes móviles pueden generar accidentes de esta magnitud en cuestión de segundos.

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