"Irregularidades no son delitos": Justiniano habla del informe del TSJ

La disputa por los terrenos del Mercado Mutualista suma un nuevo capítulo de confrontación legal. Jerjes Justiniano, abogado de la familia Crapuzzi, respondió de forma contundente a las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien presentó un informe técnico.

Defensa del registro propietario

Justiniano desmintió que la falta de un protocolo notarial de 1969 anule el derecho de sus defendidos, aclarando que la certificación de la notaría fue malinterpretada por la autoridad judicial.

"La notaría lo que ha certificado no es que no está el protocolo del señor Crapuzzi (...). Lo que ha certificado es que en ese año él no tiene los registros de todos los protocolos. Hemos solicitado una certificación de ese segundo testimonio y que sí se encuentra registrado, no como protocolo, pero sí como transferencia", explicó el jurista.

Cuestiona la relevancia de los planos

Respecto a las observaciones de Saucedo sobre quién solicitó o entregó los planos municipales del mercado, el abogado señaló que se trata de detalles que no afectan el fondo de la propiedad. Aunque admitió no conocer los pormenores por haber estado fuera del país, calificó el hecho como un trámite administrativo común.

"Lo que sí sé es que es absolutamente irrelevante. Se pidió a la municipalidad, la municipalidad entregó y se entregaron a los ciudadanos. Eso es lo más evidente del caso", sentenció Justiniano.

Advertencia al presidente del TSJ

El punto más crítico de la respuesta de Justiniano se centró en la acusación de "irregularidades" lanzada por Saucedo. El abogado recordó que, como autoridad pública, el presidente del TSJ tiene deberes legales específicos si sospecha de la comisión de un crimen.

"Irregularidades no son delitos. Si él tuviese noticia fehaciente de un delito por mandato del Código de Procedimiento Penal, él está obligado a denunciarlo. Y no denunciarlo lo hace a él culpable de un delito que se llama o de omisión de denuncia o de encubrimiento", advirtió.

Con estas declaraciones, la defensa de la familia Crapuzzi ratifica su postura sobre la legalidad del predio y traslada la presión hacia las autoridades judiciales, en medio de una vigilia gremial que ya cumple ocho días exigiendo una resolución definitiva al conflicto.

Mira la programación en Red Uno Play