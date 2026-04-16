Saucedo sobre el caso Mutualista: “No podemos dejar pasar una sentencia con prevaricato”

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, presentó un informe técnico sobre el caso Mutualista, en el que se identifican una serie de actuaciones que derivaron en una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

De acuerdo con el reporte, Saucedo dijo que esta sentencia se originó a partir de un amparo constitucional que fue recibido en Pailón, no respetando la jurisdicción, por una juez que otorgó las medidas prohibiendo innovar, construir en los predios del mercado Mutualista, restringiendo derechos de las personas asentadas asentada en el mercado.

“No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato. En este informe también se ha realizado un análisis; el hecho de que sea una sentencia dictada por el TCP no exime que sea una resolución prevaricadora”, sostuvo Saucedo.

El informe técnico forma parte de la revisión institucional del caso, en medio de cuestionamientos a las decisiones judiciales adoptadas en torno a la Mutualista.

Además, en la presentación el informe, Saucedo enumeró una serie de irregularidades, entre ellas la existencia de una documentación irregular en la supuesta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del presunto propietario, posibles fallas y delitos de actuaciones judiciales.

1989: Declaratoria de herederos

El presidente del TSJ, explicó que en la declaratoria de herederos el beneficiario no hace mención a los predios del mercado Mutualista ni a otro bien inmueble en el documento.

“Esa declaratoria de 1989 no se reclamó nunca predios del mercado Mutualista, son documentos originales de esa época y por la importancia de este documento quedarán copias legalizadas en Santa Cruz y pasará a formar parte del archivo nacional en Sucre, para garantizar la custodia de estos documentos originales”, explicó.

Investigación en Derechos Reales

Otro elemento, dijo sobre como se obtienen los predios del mercado Mutualista existe una supuesta transferencia que realiza Rogelio C. en fecha 13/03/1969 al señor Miguel Crapuzzi.

“Hemos solicitado a la unidad de transparencia a la notaría de Fe Pública N°1, de la ciudad de Santa Cruz, para que remita la minuta de transferencia y responde en original, que no existe esa minuta de transferencia, ni existen copias de cédulas de identidad”, acotó.

Con respecto a este hecho, el presidente del TSJ dijo que se abrirá otra arista de investigación para esclarecer como fue que en Derechos Reales realiza el registro de una matrícula sin que exista esas minutas de transferencia.

“Será el Consejo de la Magistratura que inicie una investigación profunda en Derechos Reales para que pueda dar respuesta en relación a este hecho”.

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