Jueza investigada por el caso Mutualista rechaza irregularidades en su actuación

La jueza de Pailón, Mery Yanet Mojica Peña, investigada por su presunta actuación irregular en el proceso vinculado al mercado Mutualista, se presentó de manera voluntaria ante instancias de investigación para someterse al proceso.

La autoridad judicial llegó hasta dependencias de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), donde brindó su declaración en el marco de las indagaciones.

“Yo jamás entré al fondo del asunto. Si por algunas razones el caso llegó a mi juzgado, lo remití al Palacio de Justicia, a salas constitucionales, y posteriormente al Tribunal Constitucional en Sucre”, afirmó Mojica.

La defensa responde

El abogado de la jueza, Joadel Bravo, aseguró que su clienta no cometió ninguna irregularidad y negó que haya emitido un fallo que perjudique al municipio de Santa Cruz de la Sierra.

Según explicó, Mojica se limitó a dar curso a una acción de amparo constitucional presentada por un ciudadano, quien inicialmente declaró residir en Pailón.

“Mi clienta verificó esa información y, posteriormente, al evidenciar la existencia de una normativa que establece la propiedad del mercado Mutualista a favor del municipio, dispuso la remisión del caso a Santa Cruz”, detalló.

Asimismo, sostuvo que el fallo favorable al accionante fue emitido por la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y luego confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre, por lo que Mojica no tendría responsabilidad en esa decisión.

Investigación en curso

Tras su declaración, la jueza fue derivada a la Fiscalía departamental, mientras el caso continúa en etapa de investigación para determinar responsabilidades dentro del proceso relacionado con el mercado Mutualista.

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