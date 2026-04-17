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TCP analizará posibles acciones contra fallo del Mercado Mutualista

El presidente de la Comisión de Admisión advierte que podrían presentarse recursos que cuestionen la sentencia emitida en 2024.

Juan Marcelo Gonzáles

17/04/2026 18:45

Santa Cruz

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberá analizar eventuales acciones constitucionales que cuestionen la validez del fallo sobre el derecho propietario del Mercado Mutualista de Santa Cruz, informó el presidente de la comisión de admisión, Edson Dávalos.

La autoridad indicó que la complejidad del caso obliga a un seguimiento detallado por parte del órgano constitucional.

Posibles recursos

Dávalos explicó que, debido a la particularidad del litigio, podrían presentarse recursos legales que pongan en duda la eficacia de la sentencia constitucional emitida en 2024.

Conflicto en curso

El caso del Mercado Mutualista se ha convertido en uno de los conflictos legales más sensibles en Santa Cruz, debido a las disputas sobre la propiedad y administración del espacio comercial.

Rol del TCP

El Tribunal Constitucional será la instancia encargada de evaluar los recursos que puedan presentarse, garantizando el respeto a la Constitución y al debido proceso.

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