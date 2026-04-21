El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, afirmó este martes que no se entregarán los predios del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi y aseguró que su gestión ha impulsado acciones legales en defensa de ese espacio durante los últimos dos años.

En conferencia de prensa, la autoridad municipal remarcó que el proceso aún está en investigación y descartó cualquier cesión del terreno.

“No he entregado nada, no se ha entregado nada, no se va a entregar nada porque la familia Crapuzzi no cumplió las normativas legales que exigió la Alcaldía. Este es un proceso que está en investigación y, a partir de mañana, el caso Mutualista entra en pausa administrativa hasta que se defina la verdad”, manifestó.

Fernández explicó que su administración presentó distintos recursos legales para respaldar la posición del municipio respecto a la propiedad de los predios.

Postura sobre acciones del TSJ

En relación a las acciones anunciadas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien inició procesos contra exmagistrados y una jueza de Pailón por este caso, el alcalde valoró el accionar judicial.

“Espero que esta comisión, a la cabeza del presidente del TSJ, valore todos los antecedentes y defina los pasos a seguir”, señaló.

El pronunciamiento se da en medio de la polémica por fallos judiciales y cuestionamientos sobre la titularidad de este espacio, considerado estratégico para la ciudad.

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