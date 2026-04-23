Jueza Mery Mojica rompe el silencio sobre el caso Mutualista: “Nunca entré al fondo del asunto”

La jueza de Pailón, Mery Yanet Mojica Peña, investigada en el marco del denominado caso Mutualista, se presentó de forma voluntaria ante la autoridad competente para prestar su declaración, en medio de cuestionamientos por su presunta actuación irregular dentro del proceso.

“Conforme al artículo 223 del Código de Procedimiento Penal, de forma voluntaria y espontánea me presento ante la autoridad para someterme a mi declaración conforme a derecho”, manifestó la autoridad judicial.

Durante su intervención, Mojica negó haber tomado decisiones de fondo en el caso y aseguró que su actuación se limitó a la remisión del expediente a instancias superiores.

“Yo jamás entré al fondo del asunto. Al contrario, si por alguna razón el caso cayó en mis manos, lo remití al Palacio de Justicia, a sala constitucional, y luego al Tribunal Constitucional Plurinacional”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que las resoluciones posteriores no dependieron de su autoridad.

“Fueron los vocales quienes aprobaron”, agregó.

Antecedentes del caso

El caso Mutualista gira en torno a la disputa por la propiedad del mercado ubicado en Santa Cruz de la Sierra, un espacio considerado clave dentro de la actividad comercial de la ciudad.

El conflicto se centra en si el predio corresponde al dominio público municipal o si puede ser reclamado por particulares, en este caso la familia Crapuzzi, lo que ha generado un prolongado debate legal y social.

A partir de este conflicto, el Ministerio Público de Bolivia abrió una investigación tras recibir una denuncia basada en un informe de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho documento detectó posibles irregularidades en el manejo del proceso judicial.

Entre los aspectos observados se encuentran dudas sobre la validez de documentos vinculados a la propiedad del terreno, inconsistencias en la identificación del supuesto propietario y cuestionamientos a la forma en que se tramitó una acción de amparo constitucional.

Uno de los puntos más sensibles es que el recurso habría sido admitido inicialmente en una jurisdicción que no correspondía, lo que derivó en decisiones judiciales que impactaron en el funcionamiento del mercado antes de que el caso fuera remitido a otras instancias.

Por estos hechos, la investigación alcanza a los exmagistrados Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores Condori, además de la jueza Mojica, con el objetivo de establecer si existieron responsabilidades en la tramitación del proceso.

Investigación en curso

El caso continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las actuaciones judiciales y determinar posibles responsabilidades en uno de los procesos más polémicos vinculados a la propiedad de bienes en el país.

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