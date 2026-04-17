Mamen Saavedra advierte "manejo abusivo" en el caso Mutualista y asegura que el mercado "no se vende"

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel 'Mamen' Saavedra, lanzó una dura advertencia sobre el conflicto legal que rodea al Mercado Mutualista, denunciando una red de irregularidades que involucra a niveles municipales y judiciales.

Saavedra fue enfático al señalar que el manejo del caso ha sido "abusivo" y celebró la intervención de la comisión impulsada por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos informes ya han comenzado a identificar responsables dentro del sistema.

"Extralimitación judicial"

Para el futuro burgomaestre, el problema radica en una distorsión de las funciones del Órgano Judicial. "Desde el hecho de que la justicia constitucional se extralimite en sus atribuciones y empiece a dar derecho propietario, cosas que no deben hacer", denunció, señalando que estas acciones ponen en riesgo la seguridad jurídica de los bienes públicos en todo el país.

Según Saavedra, permitir que un predio municipal pase a manos privadas mediante fallos cuestionables abriría un "precedente tremendamente peligroso" no solo para la capital cruceña, sino para el resto de Bolivia.

Un compromiso de gestión

Con la mirada puesta en su próxima toma de posesión, 'Mamen' Saavedra aseguró que la defensa del Mutualista será una prioridad absoluta tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo municipal bajo su mando.

"El Mutualista es un predio de esta ciudad y así se debe quedar. Nosotros lo volvemos a reiterar: el Mutualista no se vende, el Mutualista se defiende y así lo vamos a hacer", sentenció Saavedra.

El alcalde electo recordó que el terreno en disputa pertenece a Santa Cruz desde hace más de 40 años y adelantó que utilizará todas las herramientas legales a su alcance para revertir cualquier intento de apropiación. "Es un predio de todos los cruceños", concluyó, ratificando que su administración no cederá ante las presiones de quienes calificó como autoridades abusivas.

Mira la programación en Red Uno Play