Defensa de Nelson Crapuzzi cuestiona ley municipal sobre el mercado Mutualista

El abogado Jerjes Justiniano, representante legal de Nelson Crapuzzi, volvió a defender la propiedad de los terrenos ubicados en el área del Mercado Mutualista y aseguró que existen elementos suficientes para demostrar que se trata del mismo predio.

Según explicó, la principal prueba son los límites y colindancias registrados en Derechos Reales.

“¿Cómo se demuestra que son estos mismos terrenos? Por los límites y colindancias que están registrados en Derechos Reales”.

Justiniano también cuestionó que en 2016 el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobara una ley que declaró de dominio municipal el mercado Mutualista.

El abogado señaló que si realmente ya se había pagado una expropiación, no había razón para aprobar posteriormente una norma de ese tipo.

“Si habían pagado por la expropiación, ¿por qué lo declararon de dominio municipal en 2016? Porque no era de dominio municipal”.

De acuerdo con Justiniano, la ley establecía que el municipio podía inscribir el predio a su nombre sin exigir documentación adicional y sin considerar indemnizaciones.

“Lo que quiere decir es que vino el municipio y dijo: esto es de dominio municipal a partir de ahora y no se le va a pagar a nadie. Es como que usted tenga un terreno, venga la Alcaldía y diga que desde ahora ese terreno es municipal y no le voy a pagar. ¿Dónde está la seguridad jurídica?”.

Asimismo, el abogado aseguró que una sala constitucional de primera instancia ya determinó que esa norma era ilegal porque no se puede afectar el derecho propietario sin un debido proceso.

Justiniano también respondió a las críticas de quienes sostienen que una sentencia constitucional no puede otorgar un derecho propietario.

“No le ha otorgado derecho propietario. El derecho propietario se acredita con el registro”.

Sobre las sospechas de falsificación de documentos, sostuvo que ya existió una investigación y que no se encontraron elementos para hablar de delito.

“Ya se investigó y ya se determinó que no hay delito. Entonces, ¿qué más podemos hacer?”.

Otro de los puntos abordados por el abogado fueron las cifras que se manejan alrededor del valor del terreno. Justiniano negó que el predio tenga un valor cercano a los 300 millones de dólares y cuestionó los cálculos que circularon en torno al caso.

“Para que valgan 46 mil metros cuadrados 300 millones de dólares, el metro cuadrado tendría que costar 17 mil dólares. ¿Dónde cuesta así? En ningún lugar”.

Según explicó, el proceso todavía está enfocado en lograr que se reconozca el derecho propietario de Nelson Crapuzzi y que, posteriormente, se revise si las indemnizaciones pagadas por la Alcaldía fueron correctas.

“Estamos peleando el reconocimiento del derecho propietario. Después todavía queda un camino largo porque tenemos que demostrar que los pagos de indemnizaciones no corresponden”.

Finalmente, Justiniano señaló que, una vez reconocido el derecho propietario, Nelson Crapuzzi podrá decidir qué hacer con el predio, entre las opciones un eventual centro comercial.

Mira la programación en Red Uno Play