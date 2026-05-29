Interculturales definirán esta noche si levantan o radicalizan bloqueos en San Julián

El alcalde de San Julián, Carlos Vaca, informó que la dirigencia de los sectores interculturales que mantienen bloqueada la carretera en ese municipio sostendrá la noche de este viernes un ampliado de emergencia para definir las medidas que asumirán en adelante.

La autoridad municipal señaló que en esa reunión se analizará la posibilidad de levantar los bloqueos, declarar un cuarto intermedio, asistir al diálogo convocado por el Gobierno o, por el contrario, radicalizar las medidas de presión.

“Tenemos entendido que esta noche tendrán un ampliado en donde decidirán si levantan el bloqueo, si dan un cuarto intermedio, si van al diálogo o, de lo contrario, si radicalizan las medidas de presión en San Julián”, afirmó Vaca.

Respecto al encuentro convocado para este domingo en el municipio de Cuatro Cañadas, el burgomaestre manifestó su expectativa de que los sectores movilizados acepten participar en la mesa de diálogo junto a autoridades del Gobierno nacional y de la Gobernación de Santa Cruz.

En San Julián este viernes se cumplen 16 días de bloqueos protagonizados por sectores sociales con distintas demandas. La medida afecta la circulación en la vía que conecta al departamento de Santa Cruz con Beni y la región de la Chiquitania.

Desde el Gobierno se cursó una nueva invitación a los actores involucrados para sostener una reunión este domingo 31 de mayo, a las 10:00, en Cuatro Cañadas, con el objetivo de buscar una salida consensuada al conflicto.

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