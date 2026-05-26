Gobernador de Santa Cruz convoca a movilizados de San Julián a dialogar en Casa de Gobierno

El gobernador Juan Pablo Velasco invitó a autoridades y dirigentes sindicales movilizados de San Julián a una reunión en la Casa de Gobierno, prevista para las 17:00, con el objetivo de analizar sus demandas y encontrar una solución que permita levantar el bloqueo instalado en ese punto, medida que este martes cumple 13 días.

Velasco informó que en el encuentro también participará el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en representación del Gobierno nacional.

“Vamos a dialogar con todos los sectores y entender sus demandas. Vamos a encontrar soluciones para San Julián y para todos los sectores productivos de Santa Cruz. A través del diálogo hallaremos soluciones en el corto plazo”, afirmó la autoridad departamental.

Durante esta jornada, otra comisión del Gobierno mantiene una reunión en Cuatro Cañadas con la dirigencia de mototaxistas de San Julián para tratar la demanda relacionada con la calidad de la gasolina.

Se espera que las negociaciones permitan alcanzar un acuerdo y desactivar la medida de presión que mantiene bloqueada la ruta hacia el departamento del Beni.

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