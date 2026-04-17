Rodrigo Paz se pronuncia sobre el caso del mercado Mutualista

El presidente Rodrigo Paz Pereira calificó como “tremendo” el caso del Mercado Mutualista de Santa Cruz, tras las irregularidades detectadas en el proceso vinculado al derecho propietario del predio.

“Tremendo, menos mal que ya se están dando las señales claras y las alertas para que esto no ocurra”, afirmó en una entrevista.

Caso bajo revisión

El conflicto surge luego de que el Gobierno Municipal anunciara la entrega de documentos en cumplimiento de una sentencia constitucional que dispone la cesión de los predios a la familia Crapuzzi.

Sin embargo, una comisión del Tribunal Supremo de Justicia realizó una revisión del proceso y detectó irregularidades que serán investigadas.

Problema de gran magnitud

El mandatario sostuvo que se trata de un caso relevante, aunque advirtió que existen otras situaciones similares que aún no han salido a la luz.

“Es un caso grande, pero también hay otros medianos y pequeños detrás de bambalinas”, señaló.

Desafíos institucionales

Paz indicó que las nuevas autoridades en los distintos niveles del Estado enfrentan retos extraordinarios para corregir estas irregularidades y fortalecer la institucionalidad.

Nuevo escenario político

En ese contexto, destacó un cambio en la dinámica política del país, donde, según dijo, ya no predominan estructuras partidarias rígidas.

“Hoy cada autoridad debe representar a su región… vamos a hablar de intereses institucionales y no de partidos”, enfatizó.

Llamado a la coordinación

El presidente aseguró que el Gobierno nacional trabajará de manera coordinada con alcaldes y gobernadores, priorizando las necesidades de la ciudadanía por encima de intereses políticos.

Mensaje final

El caso del Mercado Mutualista se convierte así en un ejemplo de los desafíos institucionales que enfrenta el país, mientras las autoridades buscan evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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