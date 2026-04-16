¿Planea hacer un churrasco? Estos son los precios actuales de la carne de res y pollo en mercados cruceños

Santa Cruz vive un nuevo “jueves de mercado” y, como es costumbre, muchos aprovechan la jornada para planificar el tradicional churrasco. Un recorrido por el mercado Ramafa permitió conocer de primera mano cuánto cuesta hoy preparar este plato y qué productos han registrado variaciones en sus precios.

Desde el lugar, la presentadora Juliana Guzmán, del programa El Mañanero, inició el contacto con una advertencia tan honesta como cotidiana: primero revisar precios… y luego pensar en comer algo, porque el hambre también llega temprano.

El panorama revela una realidad mixta. Mientras la carne de res mantiene cierta estabilidad, el pollo continúa mostrando variaciones importantes. Según una comerciante del mercado, la semana pasada el kilo de pollo se encontraba entre Bs 14 y Bs 16, pero en los últimos días subió hasta Bs 19. “El pollo es inestable”, explicó.

En contraste, los cortes de carne de res presentan cambios leves. El lomito, por ejemplo, se comercializa actualmente en Bs 80 el kilo, apenas dos bolivianos más que la semana pasada. En el caso de la carne molida, los precios varían según la calidad: desde Bs 55 hasta Bs 70 el kilo, siendo la de primera la más costosa.

Para quienes buscan cortes ideales para churrasco, la denominada “punta de S”, conocida también como picaña, se posiciona entre las más caras con precios de hasta Bs 80 el kilo. Le sigue el cuadril, que ronda los Bs 75.

Otros productos también forman parte de la parrilla tradicional. El chorizo criollo se encuentra en Bs 65, mientras que opciones como la ubre alcanzan los Bs 60, la panza Bs 40 y la chinchulín Bs 35 el kilo.

En términos de rendimiento, un kilo de carne puede alcanzar para cuatro personas si se sirve en plato, o para tres en modalidad tipo buffet, según indicaron las vendedoras.

Finalmente, la calidad sigue siendo un factor determinante en el precio. Cortes provenientes de novillos o vaquillas, especialmente aquellos con grasa blanca considerada de exportación, tienden a ser más caros, con el kilo gancho alrededor de Bs 42.

Así, entre precios relativamente estables en la carne y alzas marcadas en el pollo, preparar un churrasco este jueves sigue siendo posible, aunque con un ojo atento al presupuesto.

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